Захра Новрузова, специально для haqqin.az 19:38

Пандемия не помешала планам Узбекистана по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), лишь перевела переговорный процесс в формат видеоконференции. Первая виртуальная встреча состоялась 4 апреля. На ней были рассмотрены вопросы проведения четвертого заседания Рабочей группы по присоединению Узбекистана к этой международной организации. Дата и формат мероприятия будут определены с учетом текущей эпидемиологической ситуации.

Узбекистан форсирует переговорный процесс по вступлению в ВТО, но конкретных сроков не называет. Напомним, что Узбекистан подал заявку на вступление в организацию еще в 1994 году. Но только с приходом в 2017 году Шавката Мирзиёева на пост президента страны процесс переговоров сдвинулся с мертвой точки. В Узбекистане начались экономические реформы, встала необходимость наращивания инвестиций, расширения рынков сбыта для своей продукции, а во внешней политике - формирования пояса добрососедства. Еще один довод в пользу ускорения вступления в ВТО в том, что, согласно договору о вступлении в Зону свободной торговли СНГ, Узбекистан должен синхронизировать торговый режим с партнерами не позднее 31 декабря 2020 года.

Виртуальная реальность В видеоконференции приняли участие заместитель министра инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан, руководитель переговорной группы по вступлению в ВТО Бадриддин Абидов, представители дипмиссии Узбекистана в Женеве. ВТО представляли директор отдела вступлений Майка Ошикава и руководитель Рабочей группы по присоединению Узбекистана к ВТО, посол Республики Корея Джи-а Пэк. Представители Узбекистана внесли в Секретариат ВТО обновленный Меморандум о режиме внешней торговли, 16 дополнительных документов, касающихся различных аспектов внешнеэкономической деятельности, которые были распространены среди государств - участников ВТО. Ташкент также дал ответы на более чем 300 вопросов, присланных из стран - членов ВТО. В этой связи узбекская сторона подчеркнула, что, несмотря на пандемию, руководство государства уделяет первостепенное внимание активизации диалога с ВТО и проведению очередного заседания Рабочей группы в самое ближайшее время после завершения карантина. По словам директора Отдела вступлений Майки Ошикава, проведение мероприятия с применением информационно-коммуникационных технологий – новый опыт в истории ВТО. Не исключено, что данная платформа будет применяться и в будущем. Это экономит время и финансы. Руководитель Рабочей группы по присоединению Узбекистан к ВТО - посол Республики Корея Джи-а Пэк выразила готовность оказать всяческое содействие в проработке со странами-членами ВТО вопроса проведения четвертого заседания Рабочей группы в ближайшее возможное время с учетом текущей ситуации, связанной с пандемией коронавируса. В этой связи будут всесторонне изучены формат и варианты проведения предстоящего мероприятия. Не исключено, что и заседание Рабочей группы пройдет в виртуальном режиме. В целом иностранные партнеры выразили полную поддержку руководству Узбекистана процессу вступления страны в ВТО. США и ЕС заинтересованы в новом участнике всемирной организации и предлагают техническую и финансовую помощь.

Обещания США и ЕС Вашингтон пообещал Ташкенту 9 млрд долларов, если Узбекистан откажется от идеи вступления в Евразийский экономический союз, где главную скрипку играет Россия. Информацию о том, что Узбекистан изучает плюсы и минусы от сотрудничества с ЕАЭС, сообщила минувшей осенью спикер российского сената Валентина Матвиенко. На это сообщение мгновенно отреагировали в Вашингтоне. Министр торговли США Уилбур Росс заявил, что стремление Узбекистана вступить в ЕАЭС может осложнить процесс вступления в ВТО. В республике расценили это заявление как давление США на Узбекистан. Страна будет втянута в разборки между мировыми центрами силы - Россией и США. К этой борьбе может присоединиться Китай. Евросоюз пообещал Узбекистану помощь в оказании услуг по вхождению в ВТО и развитию ряда отраслей сельского хозяйства. Договоренность была достигнута в ходе очередного заседания ЕС – Узбекистан, которое состоялось в Брюсселе 14 июля 2017 года. Так, 30 млн евро обещано на реализацию проекта по устойчивому управлению водными ресурсами в Ферганской долине, 15 млн евро – на развитие животноводства. Еще 5 млн евро – на проект «Развитие навыков трудоустройства в сельских регионах», 40 млн евро - на поддержку расходов государственного бюджета. По сообщению Госкомитета по инвестициям, в Узбекистане при содействии ЕС реализуется 25 проектов на общую сумму более 100 млн евро. В Брюсселе считают, что Узбекистан, вступив в ВТО, интегрируется в глобальную сеть международной торговли. Это обстоятельство европейские чиновники учли в обновленной стратегии «ЕС - Центральная Азия», где Узбекистан наравне с Казахстаном занял лидирующую позицию в регионе. И как результат ЕС стал четвертым крупнейшим торговым партнером Ташкента.

За и против Пробиться на европейский рынок не так просто. «У Узбекистана есть несколько товарных позиций, которые десятилетиями имеют спрос за рубежом. Ташкенту необходимо самостоятельно решать вопрос диверсификации узбекской продукции, которая идет на экспорт. Вступление или не вступление в ВТО вряд ли поможет решить эту проблему. Ее нужно решать внутри страны, помогая развитию местного производства, поддерживая узбекских производителей», – сказал haqqin.az директор ташкентского центра исследовательских инициатив «Ma'no» Бахтиер Эргашев. По его мнению, из плюсов при вступлении в ВТО - Узбекистан получит только доступ на рынки других стран. Но каких-либо расчетов, которые показали бы целесообразность вступления в ВТО стоит, нет. Из минусов – Узбекистан получит жесткие условия и потерю самостоятельности в определении таможенно-тарифных платежей. Республика должна будет открыть свой рынок для товаров других стран. Но готовы ли к конкуренции узбекские производители? Может быть, им еще нужно сохранить льготный режим и защиту? Необходимо также учитывать и географическое положение Узбекистана, никак не повышающее конкурентоспособность экспортно-импортных товаров из-за транспортных расходов. В мире - процесс регионализации и экономического протекционизма. Системе Бреттон-Вудских соглашений, которые были созданы после окончания Второй мировой войны, приходит конец. Она меняется, потому что меняется сам мир. Наступает полицентричный мир с несколькими экономическими и политическими центрами. И в этом случае той ВТО, в которой преобладали интересы коллективного Запада, нет. ВТО умирает и становится все менее интересной для других стран. Две крупнейшие экономики мира членов ВТО – США и Китая – рвут друг друга на части. Идет реальная торговая война. ВТО безмолвствует. Мнение ВТО в глобальной торговой войне не интересует никого. «Будут поиски нового аналога ВТО. Поэтому Узбекистану нужно не упустить время и участвовать в интеллектуальных дискуссиях, которые ведутся по поводу формирования новых институтов, отражающих и определяющих новое направление», – полагает Эргашев.