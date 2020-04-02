Распространение коронавируса замедлилось в Испании
Министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья заявил о замедлении распространения в стране коронавируса нового типа COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Он подчеркнул, что тенденция замедления распространения заболевания говорит об эффективности принятых в стране карантинных мер.
«Испания находится на стадии замедления эпидемии», — уточнил Илья.
Глава Минздрава добавил, что возглавляемое им ведомство уже распределило 58 млн штук санитарного материала, в том числе 28 млн масок и 1,5 тыс. аппаратов ИВЛ.