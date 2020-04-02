Число госпитализированных с коронавирусом в Италии снизилось впервые с начала эпидемии, число жертв выросло на 525 и достигло 15887, в последний раз рост меньше 600 за сутки регистрировался 19 марта, следует из заявления главы службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.

"Сегодня два положительных показателя: снижаются госпитализированные в обычных отделениях и в палатах интенсивной терапии. На сегодня инфицированы 91 246 человек, с ростом в сравнении со вчерашним днем на 2972 человека ", - сказал Боррелли в воскресенье на традиционном брифинге.

В субботу сообщалось о 2 886 новых инфицированных. На прошлой неделе рост новых случаев не опускался ниже 3,5 тысяч за сутки.

"Число выздоровевших достигло 21 815, за день оно выросло на 819 человек", - добавил глава службы ГО

Второй день подряд снижается число пациентов палат интенсивной терапии, за сутки реанимацию покинули еще 17 тяжелых больных. Число обычных госпитализированных снизилось впервые на 61 до 28 949 человек, следует из данных службы гражданской обороны, охватывающих период с 7 марта.

По словам Боррелли, общее число случаев заражения, включая скончавшихся и выздоровевших, достигло 128,9 тысячи. В субботу этот же показатель составлял 124,6 тысячи человека.

Как сообщил президент Высшего института здравоохранения (ISS) Сильвио Брузаферро, если данные по замедлению роста заражений подтвердятся, станет возможным приступить к следующей фазе борьбы с эпидемией, то есть принятию мер по поддержанию распространения инфекции на низком уровне.