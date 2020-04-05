На аграрном рынке в грузинском городе Поти для посетителей ввели правило отдавать все имеющиеся наличные специальному сотруднику, который производит их дезинфекцию с помощью антисептика и утюга. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что обеззараживающей жидкостью обрабатывают металлические монеты, а бумажные деньги — гладят утюгом. Кроме того, на рынке проводят термоскрининг граждан, им также раздают перчатки.

Подобные меры предприняты для предотвращения распространения коронавируса. На текущий момент число инфицированных в Грузии составляет 170 человек, два пациента умерли, еще 36 — выздоровели.