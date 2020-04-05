У экс-капитана авианосца «Теодор Рузвельт» обнаружен коронавирус

У снятого с должности капитана авианосца «Теодор Рузвельт» Бретта Крозье обнаружили коронавирус. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Ранее Крозье был отстранен от должности после того, как СМИ узнали о его письме о вспышке коронавируса на борту.

Источник уточнил, что симптомы коронавируса нового типа COVID-19 обнаружились у капитана еще до того, как Крозье покинул «Теодор Рузвельт».

По словам другого источника, капитан на данный момент находится на карантине на острове Гуам на военно-морской базе.