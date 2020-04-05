Таксист ограбил азербайджанского депутата в Стамбуле

Как пишет стамбульская газета Sabah, на основании заявления азербайджанского депутата таксист предстал перед судом и ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет за воровство.

Согласно информации издания, Фазаил Агамалы вместе с дочерью и внуком сел в такси в Стамбуле и попросил отвезти их в отель. Таксист сказал, что поездка обойдется в 25 лир и потребовал деньги вперед. Фазаил Агамалы дал бумажник таксисту, а когда тот вернул его обратно, увидел, что пропали 2 тысячи лир. После этого азербайджанский депутат обратился в полицию и заявил, что таксист украл у него деньги.

«Мы сели в такси и попросили отвезти нас в Бешикташ. Водитель потребовал деньги вперед. Когда я достал бумажник он выхватил его у меня из рук. Я спросил, что он делает, на что он ответил, что возьмет 25 лир. Я забрал кошелек обратно. Потом я стал что-то подозревать и, не поехав в Бешикташ, мы сошли с этого такси. После того как мы вышли из машины, я обнаружил, что у меня пропали 2 тысячи лир», - так описал инцидент депутат Милли Меджлиса.

На основании заявления Фазаила Агамалы таксист Селами Т. был задержан и допрошен. Дело было передано в суд, который назначил меру пресечения в виде ареста.

«Этот человек сел в мою машину и попросил отвезти его в Бешикташ за 25 лир. Я сказал, что за эту сумму не поеду. После этого он вышел из моей машины. Через некоторое время я нашел деньги под передним сиденьем и вернул их этому пассажиру. Никаких денег я не крал и отказываюсь признавать себя виновным по предъявленным мне обвинениям», - такую версию событий представил арестованный таксист.