Российский врач предупредил человечество о сотнях новых вирусов

В организмах животных существуют сотни вирусов, которые впоследствии могут заражать людей, предупредил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов в эфире телеканала «Россия 1». Видеозапись опубликована в YouTube, пишет «Лента.ру».

Эксперт отметил, что пока эти вирусы не перешли межвидовой барьер.

«Они живут в каких-то животных и ждут нас. Мы просто с ними не контактируем», — заявил врач.

Он добавил, что в случае возникновения межвидовых контактов однажды найдется человек, который окажется восприимчив к вирусу.