Премьер Ирландии в период пандемии будет работать врачом

Варадкар получил медицинское образование и семь лет проработал врачом. После этого он начал заниматься политикой. В 2013 году он вышел из медицинского реестра - официального списка медиков страны, которые имеют право практики.

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает ирландское издание Journal.

"Доктор Варадкар вернулся в медицинский реестр в прошлом месяце. Он предложил свои услуги Исполнительной службе по вопросам здравоохранения (HSE) на одну смену в неделю в тех областях, которые входят в его сферу компетенций", - заявил изданию официальный представитель правительства.

Представитель добавил, что многие друзья и родственники ирландского премьера работают в сфере здравоохранения. По его словам, Варадкар хотел "немного помочь".

Газета Irish Times, которая первой сообщила о возвращении премьера к практике, отмечает, что Варадкар будет раз в неделю проводить первичное обследование по телефону. Ирландские власти предприняли такую меру, чтобы замедлить распространение вируса: любой человек, который замечает у себя симптомы заражения COVID-19, может позвонить по специальному номеру, а не лично обращаться к специалисту.

По последним данным Минздрава страны, в Ирландии зафиксировано 4994 случая заражения новым коронавирусом и 158 смертей, "связанных с COVID-19".