Ранее официальный представитель премьер-министра сообщил, что Джонсона, у которого диагностирован коронавирус и остаются проблемы со здоровьем — держится высокая температура и не проходит кашель — по рекомендации лечащего врача доставили в больницу. При этом на Даунинг-стрит заверили, что Джонсон продолжает возглавлять правительство и находится на связи с кабинетом министров.

"Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких", - сказал собеседник агентства.

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Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона увезли в больницу для проведения тестов на коронавирус по совету лечащего врача, сообщил телеканал Sky News.

Отмечается, что спустя десять дней после положительного теста на COVID-19 у политика остаются проблемы со здоровьем — у него до сих пор высокая температура и кашель.

При этом телеканал сообщил, что госпитализацию расценивают скорее как меру предосторожности, однако пока неизвестно, останется ли Борис Джонсон в больнице на ночь.

Накануне беременная невеста британского премьера Керри Саймондс сообщила, что уже неделю находится на самоизоляции с симптомами коронавирусной инфекции.

О том, что Борис Джонсон заразился COVID-19, стало известно 27 марта. Несмотря на болезнь, он продолжает руководить работой британского правительства.