В Баку 2-летний ребенок заразился коронавирусом

«Среди зараженных коронавирусом у нас есть ребенок 2-3 лет и 89-летний пожилой человек», - сказал председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы на передаче «В центре внимания – итоги».

«Оказание гигиенической помощи, предоставление лекарств и кормление пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, очень трудный процесс. Сейчас уже во всех регионах страны зарегистрированы факты заражения коронавирусом. И если на прошлой неделе мы говорили о фактах заражения, оперируя одиночными цифрами, то на этой неделе эти цифры стали двузначными. Будем молиться, чтобы на следующей неделе эти цифры не стали двузначными.

У нас есть вместимость больниц. Мы решили, что независимо от симптомов или их отсутствия, у всех, у кого результаты теста положительные, мы размещаем их по 22 больницам, включая регионы. У нас есть двухмесячный опыт. Мы можем сказать, у тех, кто хотел лечиться от якобы гриппа дома, в конце концов ситуация была нехорошей. Тот, кто сегодня чувствует себя хорошо, завтра может чувствовать себя очень плохо. Держа таких людей под контролем, мы также оберегаем членов их семей.

Сегодня наши возможности позволяют это. Но если ежедневная статистика зараженных увеличится до трехзначных цифр, то сложится очень тяжелая ситуация. Среди зараженных коронавирусом у нас есть ребенок 2-3 лет и 89-летний пожилой человек. Заражение этим вирусом не знает границ», - сказал глава TƏBİB.