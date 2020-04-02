Скончался Гаджи Абдул
Cкончался председатель общества «Товбе», ахунд мечети Имама Гусейна Гаджи Абдул. Об этом Report сообщили близкие покойного.
Согласно информации, Гаджи Абдул скончался от сердечного приступа.
Напомним, что один из известных общественно-политических активистов начала 1990-х годов Гаджи Абдул являлся активным сторонником экс-президента Аяза Муталибова, депутатом Верховного Совета, инициатором возвращения во власть А.Муталибова 14 мая 1992 года. После прихода к власти НФА Г.Абдул был арестован, освобожден лишь решением президента Гейдара Алиева. В 1999 году Гаджи Абдул основал социал-либеральную партию Азербайджана.