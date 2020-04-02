Тигр в зоопарке Нью-Йорка заразился коронавирусом

Первый в природе случай передачи коронавируса SARS-CoV-2 от человека к дикому животному выявлен в Бронксском зоопарке в Нью-Йорке, сообщает Дойче велле со ссылкой на администрацию зоопарка.

Сухой кашель, которым сопровождается вызываемое вирусом заболевание, появился у четырехлетней малайской тигрицы Нади и ее сестры Азул, а также у двух амурских тигров и трех африканских львов. Тесты на наличие возбудителя, который прошла тигрица, показали положительный результат.