Британская разведка назвала новую версию появления коронавируса

Сообщается, что в Ухане расположены Институт вирусологии и Уханьский центр контроля заболеваний, причем в последнем проводились опыты над животными, в том числе над летучими мышами, передает «Комсомольская правда» содержание публикации издания.

Причиной распространения новой коронавирусной инфекции по миру могла стать утечка из китайской лаборатории в китайском Ухане (провинция Хубэй). К такому выводу пришла британская разведка, пишет Daily Mail.

Американский эксперт биобезопасности профессор Ричард Эбрайт рассказал, что лично видел, как сотрудники этих лабораторий изучали вирусы, не соблюдая при этом технику безопасности. Он рассказал, что для подобных экспериментов нужен уровень защиты класса «четыре», а у китайских ученых был только класс «два», обеспечивающий минимальную защиту от заражения.

«Работа с вирусами, опыты с животными представляют значительный риск заражения работника лаборатории, а затем общественности», — отметил Эбрайт.

При этом британские власти придерживаются основной версии появления вируса – передачи SARS-COV-2 от животных людям на рынке в Ухане.