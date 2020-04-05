Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть
Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести высокие пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на энергетическом рынке не нормализуется, передает ТАСС.
«Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», — сказал американский глава.
«Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой ситуации. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», — отметил он.
По словам американского президента, вводить импортные пошлины Штатам позволяет превращение в нетто-экспортера нефти. "Мы теперь независимы" от поставок энергоресурсов из-за рубежа, "у нас есть собственная нефть", указал он. "Это помогло бы спасти" американскую нефтедобывающую индустрию, попавшую в чрезвычайно сложное положение, считает Трамп.
Он заявил, что, с одной стороны, доволен низкими ценами на нефть и горючее. С другой стороны, сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по американской нефтедобывающей отрасли, признал глава Белого дома.