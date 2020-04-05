Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть

«Да, я бы ввел пошлины. Очень существенные пошлины», — сказал американский глава.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов ввести высокие пошлины на импортируемую нефть, если ситуация на энергетическом рынке не нормализуется, передает ТАСС.

«Не думаю, что мне придется, так как Россия не получает пользу от этой ситуации. И Саудовская Аравия не получает от этого пользу», — отметил он.

По словам американского президента, вводить импортные пошлины Штатам позволяет превращение в нетто-экспортера нефти. "Мы теперь независимы" от поставок энергоресурсов из-за рубежа, "у нас есть собственная нефть", указал он. "Это помогло бы спасти" американскую нефтедобывающую индустрию, попавшую в чрезвычайно сложное положение, считает Трамп.

Он заявил, что, с одной стороны, доволен низкими ценами на нефть и горючее. С другой стороны, сложившаяся ситуация нанесла мощнейший удар по американской нефтедобывающей отрасли, признал глава Белого дома.