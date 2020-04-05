Ереван экстрадирует в Россию армянина, который убил азербайджанца

В Армении под арестом находится некий Мисак Лазарян, обвиняемый в убийстве азербайджанца, которое произошло более восьми лет назад в городе Райчихинске Амурской области РФ, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

Власти Армении намерены экстрадировать Лазаряна в Россию, где он получит заслуженное наказание.

Убийство на национальной почве произошло в декабре 2011 года. Конфликт между армянами и азербайджанцами возник в одном из ресторанов Райчихинска. Завязалась драка, в ходе которой из огнестрельного оружия был убит один из наших соотечественников.

После инцидента Мисак Лазарян и еще один армянин были объявлены в розыск. Лазарян, являющийся гражданином России, смог сбежать в Армению. Местонахождение его соучастника, если верить армянским СМИ, до сих пор неизвестно.

По словам адвоката Лазаряна Аркадия Геворкяна, бывшие власти Армении, будучи в курсе этого инцидента, не предпринимали никаких шагов против убийцы. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.

«При прежних властях Армении правоохранительные органы были обязаны предпринять шаги в соответствии с буквой закона, но не делали этого, потому что уголовное дело связано с азербайджанцами», - цитирует адвоката Еркрамас.