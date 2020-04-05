Ереван экстрадирует в Россию армянина, который убил азербайджанца
В Армении под арестом находится некий Мисак Лазарян, обвиняемый в убийстве азербайджанца, которое произошло более восьми лет назад в городе Райчихинске Амурской области РФ, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.
Власти Армении намерены экстрадировать Лазаряна в Россию, где он получит заслуженное наказание.
Убийство на национальной почве произошло в декабре 2011 года. Конфликт между армянами и азербайджанцами возник в одном из ресторанов Райчихинска. Завязалась драка, в ходе которой из огнестрельного оружия был убит один из наших соотечественников.
После инцидента Мисак Лазарян и еще один армянин были объявлены в розыск. Лазарян, являющийся гражданином России, смог сбежать в Армению. Местонахождение его соучастника, если верить армянским СМИ, до сих пор неизвестно.
По словам адвоката Лазаряна Аркадия Геворкяна, бывшие власти Армении, будучи в курсе этого инцидента, не предпринимали никаких шагов против убийцы. В качестве меры пресечения была избрана подписка о невыезде.
«При прежних властях Армении правоохранительные органы были обязаны предпринять шаги в соответствии с буквой закона, но не делали этого, потому что уголовное дело связано с азербайджанцами», - цитирует адвоката Еркрамас.
Однако в 2019 году, уже при нынешних властях, СНБ Армении проинформировал российскую сторону о том, что гражданин РФ Лазарян проживает в Армении и, поскольку в его отношении в качестве меры пресечения применена подписка о невыезде, «они не могут содержать Мисака Лазаряна в Армении». По словам адвоката, получив такую информацию от армянских коллег, правоохранительные органы РФ обратились в суд с ходатайством о замене меры пресечения в отношении Лазаряна, после чего в Армению пришло требование о его экстрадиции как гражданина Российской Федерации.
Адвокат рассказал, что его подзащитный обращался к армянским властям за предоставлением убежища, однако вплоть до сегодняшнего дня этот вопрос не получил решения.
2 апреля прокуратура обратилась в суд с требованием продлить арест Лазаряна до 60 суток до решения вопроса экстрадиции в Россию. В тюрьме убийца объявил голодовку в знак протеста против его ареста. Его поддерживают и многие представители армянской общественности, считая, что за убийство азербайджанца нельзя наказывать.