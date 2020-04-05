В Нахчыване у 18 человек обнаружен коронавирус

На данный момент в Нахчыване коронавирус выявлен у 18 человек. Об этом говорится в сообщении Минздрава Нахчыванской Автономной Республики.

В сообщении говорится, что под карантином в Нахчыване находится 2896 человек.

«До сих пор тестовые проверки были проведены у 630 человек. По итогам повторных тестов у 18 человек был выявлен коронавирус (COVID-19). 1 человек излечился и выписан. Еще 17 человек, у которых обнаружен вирус, продолжают лечение в больнице особого режима. Осложнений нет», - отмечается в информации.