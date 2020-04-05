Ученые выяснили, сколько коронавирус живет на поверхностях

Коронавирус COVID-19 может сохраняться на использованных марлевых масках до недели, сообщила группа экспертов Гонконгского университета и американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний.

Специалисты исследовали "выживание" вируса на различных поверхностях, пишет гонконгское издание South China Morning Post. Исследования проводились в лабораторных условиях при комнатной температуре на различных поверхностях.

На печатной и папиросной бумаге он держался менее трех часов, на обработанной древесине и ткани - стандартной хлопчатобумажной лабораторной куртке - исчез уже на второй день. На стекле и банкнотах вирус все еще был заметен на второй день, но полностью исчез только на четвертый, в то время как на нержавеющей стали и пластике он присутствовал от четырех до семи дней.

Эксперты также обнаружили, что обычные бытовые дезинфицирующие средства, включая отбеливатель, оказались эффективными в "убийстве" вируса. Тем не менее, мытье и дезинфекция рук остаются одними из самых простых и надежных способов избежать заражения.