За нарушение карантина в Азербайджане арестовали 6 человек

За минувшие сутки в Азербайджане в административном порядке арестованы 6 человек, оштрафованы 3 800 и предупрежден один человек, сообщает пресс-служба МВД.

В течение суток за попытку пересечь специальные полицейские посты и нарушение карантинного режима в городах и районах республики были предъявлены штрафы 3796 гражданам, 1588 из них по Баку, арестованы в административном порядке 5 человек.

Также одному человеку сделано предупреждение за распространение ложной информации о коронавирусе в приложении WhatsApp.