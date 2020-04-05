Цены на нефть снижаются: Brent - $33

Цены на нефть начали понедельник со снижения после того как на выходных инвесторы растеряли оптимизм в отношении возможности заключения Россией, Саудовской Аравией и США сделки по снижению мировой добычи примерно на 10%.

Фьючерсы на Brent, отыграв большую часть потерь, падают на лондонской бирже ICE Futures на 2,1% к уровню закрытия и торгуются у $33,38 за баррель.

Фьючерсы на WTI снизились к этому времени в Нью-Йорке на 3,4% - до $27,39 за баррель.

ОПЕК и другие нефтедобывающие страны отложили телеконференцию, на которой хотели обсудить шаги по стабилизации рынка нефти, с понедельника, 6 апреля, на 9 апреля, что рынок воспринял как плохой знак.