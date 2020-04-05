Премьер Великобритании пошел на поправку

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона могут вскоре выписать из больницы, поскольку его самочувствие улучшается. О его состоянии стало известно от члена парламента Роберта Дженрика, передает Reuters.

«Джонсон пробудет в больнице столько, сколько потребуется. Но я слышал, что его состояние улучшилось», — отметил Дженрик, выразив надежду на то, что премьер-министр вернется к работе как можно скорее.

Накануне стало известно, что британского премьер-министра госпитализировали по совету лечащего врача. Отмечалось, что у премьера симптомы коронавируса сохраняются спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат.