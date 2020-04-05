В Ираке обстреляли объекты американской нефтяной компании

Нефтяное месторождение американской компании подверглось артиллерийскому удару в иракской провинции Басра, сообщил портал Baghdadtoday со ссылкой на источник в органах безопасности.

"Объекты американской компании Halliburton, ведущей деятельность на нефтяных месторождениях Ирака, атаковали пятью ракетами в деревне Зубейр на западе провинции Басра. Одна ракета упала рядом с нефтяной скважиной 20, крупнейшей по производству нефти", - сообщил порталу источник.

По его словам, органы безопасности Ирака обнаружили установку, с которой были обстреляны объекты, ведется расследование.

Источник также сообщил, что во время атаки в штаб-квартире американской компании была слышна воздушная тревога.

О пострадавших и ущербе в результате ударов не сообщается.