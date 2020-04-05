Российская компания разрабатывает тест на иммунитет к коронавирусу

Центр сотрудничает с Институтом молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта (ИМБ РАН) в разработке и внедрении теста. "Разрабатываемый тест будет выявлять не сам вирус, а антитела и иммунитет к нему. С его помощью можно будет определить уже переболевших людей, в том числе в стертой или бессимптомной форме. Также он поможет выявить людей, еще не встречавшихся с вирусом, и не имеющих к нему иммунитета", - говорится в сообщении.

Центр генетики и репродуктивной медицины Genetico, входящий в портфель Биофонда Российской венчурной компании (РВК), разрабатывает тест на выявление в крови людей антител к белкам коронавируса (COVID-19), говорится в сообщении компании, передает РИА Новости.

"Эти системы могут также помочь специалистам Центра Гематологии провести исследования и, в случае успеха, находить доноров из числа людей, уже переболевших коронавирусом. А также доноров, имеющих антитела, чья сыворотка может применяться для лечения части пациентов", - отмечается в релизе.

Центр Genetico в ближайшие дни планирует подготовить и подать документы на регистрацию первой тест-системы. Расчетное время вывода тест-системы на рынок - 6 недель. В планах компании также регистрация тест-систем для лабораторий и экспресс-тестов для персонального использования.

"Основной компонент тест-системы - это антигены вируса, с которыми взаимодействуют антитела к коронавирусу. В наших планах произвести столько антигена, чтобы сделать эту тест-систему доступной в России… Почему важна тест система на антитела? Мы сможем дать людям и здравоохранению информацию - переболел человек COVID-19 или нет. Для кого-то будет ответ, что антител нет. Для тех, кто переболел, можно вести более активную экономическую жизнь и "выйти из сумрака". Это важно для медицинских работников и многих других, кто работает, несмотря на эпидемию, в силу своей профессии", - прокомментировал директор центра Genetico Артур Исаев.