Глава МВФ: Мировая экономика в тупике

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 создала "ни на что не похожий" экономический кризис. Как сообщает Интерфакс, об этом заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в ходе пресс-конференции по итогам встречи с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Никогда в истории МВФ мировая экономика не оказывалась в тупике. Это хуже, чем глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. Это ни на что не похоже".

Георгиева отметила, что МВФ совместно с Всемирным банком и другими международными финансовыми институтами работает над мерами, которые позволили бы ограничить экономический ущерб пандемии.

По ее словам, развивающиеся страны страдают больше всего из-за недостатка ресурсов для противостояния кризису.

"В нашем распоряжении есть 1 трлн долларов США, и мы намерены использовать из этих средств столько, сколько потребуется", - сказала она.