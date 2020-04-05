Коронавирус убил еще 5 человек в Беларуси

Сразу пять человек за сутки умерли в Беларуси от последствий коронавирусной инфекции нового типа. Общее число жертв составило 13 человек, сообщили в Минздраве, передает Росбалт.

К сегодняшнему дню вылечились более 50 пациентов с COVID-19.

Президент Беларуси Александр Лукашенко не откликается на призыв общественности ввести в республике карантин. Глава государства считает, что коронавирус опасен только для ослабленных людей и причин уходить на самоизоляцию нет.