Миру пригрозили проблемами из-за низких цен

Издание указывает, что массовое закрытие компаний по всему миру уже повлекло за собой убытки, банкротства и падение доходов. В попытке сохранить хотя бы минимальную выручку предприятия из разных отраслей снижают цены. Экономист инвестбанка JPMorgan Chase Джозеф Луптон называет такую ситуацию «мощным дезинфляционным потоком».

Аналитик предупреждает, что такая тенденция может увеличить срок будущей рецессии и привести к тому, что ее влияние на мировую экономику превзойдет Великую депрессию 1930-х годов.

Многие компании в предыдущие годы накопили долг для оплаты своих текущих обязательств. Новые убытки и сложности при перекредитовании могут привести к массовым банкротствам. При этом, предупреждает Луптон, поначалу низкие цены могут показаться потребителям благом, но в итоге лишь усугубят ситуацию и могут оказать даже более негативный эффект, нежели высокая инфляция.

По данным на 6 апреля, в мире зафиксировано 1,2 миллиона случаев заражения коронавирусом. 69,5 тысячи зараженных умерли, 263 тысячи полностью выздоровели.