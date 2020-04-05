Ильхам Алиев идет на опережение наш комментарий
Мир с тревогой ожидает конца пандемии коронавируса (COVID-19). На борьбу с болезнью направлены, можно сказать, все ресурсы, и она, безусловно, будет побеждена. Ничтожный вирус, каким бы он ни был коронованным, не может одолеть человечество, которому еще долго предстоит осуществлять свою созидательную деятельность. Вот по этой причине наиболее дальновидные правительства уже сегодня наряду с непосредственной борьбой с напастью все больше внимания уделяют и мерам, которые нужно предпринять для снижения негативного воздействия пандемии. И одним из первых в этом ряду стоит, по признанию многих экспертов, азербайджанское правительство.
Надо не только сохранить здоровье нации, но и обеспечить благополучное будущее страны. Этим лозунгом, выдвинутым президентом Ильхамом Алиевым, и руководствуется правительство страны в своей работе. С этой целью ведутся сложные расчеты, которые должны обеспечить выход из создавшейся ситуации с минимальными потерями, а также высокие темпы роста экономики после завершения пандемии. А по тому, как ежедневно публикуются по несколько судьбоносных документов, подписанных главой государства и премьер-министром, можно сделать однозначный вывод: власти не намерены плестись в хвосте событий, а стараются работать на опережение.
Об этом свидетельствует и распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства». Руководствуясь только одним пунктом 10.2 этого документа, премьер-министр Али Асадов своим распоряжением утвердил план мероприятий для оказания финансовой поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса.
По сути, как отметил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, данный правительственный документ охватывает три направления - экономический рост и поддержку предпринимательства, поддержку занятости и социального благополучия, макроэкономическую и финансовую стабильность. Поддержка в трудную минуту, которую правительство оказывает сотням тысяч предпринимателей и работникам сфер экономики, пострадавшим от пандемии, а также объемы этой помощи, трудно переоценить.
Сами подумайте, только на выплату части зарплаты 300 тыс. работников пострадавших от пандемии сфер выделено 215 млн манатов. Еще 300 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, пострадавших от пандемии, также получат поддержку в размере 80 млн манатов. А общая сумма налоговых льгот для предпринимателей, пострадавших от пандемии, составляет 115 млн манатов. Сюда относятся предоставление освобождений от налога на имущество и землю, досрочное освобождение от НДС импорта некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения и другие. То есть одно только направление экономического роста и поддержки предпринимательства охватывает более 600 тыс. человек, которым государство оказывает поддержку на сумму 410 млн манатов.
Кроме того, будут гарантированы 60% новых кредитов на сумму 500 млн манатов, а половину процентной ставки государство будет субсидировать. В аграрном секторе будет создан механизм по выдаче беззалоговых микрокредитов. С 10 марта субсидируется 10% процентной ставки действующих кредитов предпринимателей, пострадавших от пандемии, в объеме 1 млрд манатов. А объем средств, выделенных на льготные ипотечные кредиты, будет увеличен до 90 млн манатов.
Кабмин предусматривает также выделение в течение этого года из госбюджета 280 млн манатов на оказание финподдержки сфере пассажироперевозок, 90 млн манатов - дополнительно на систему социальной ипотеки (в апреле), 50 млн манатов - Фонду развития предпринимательства (в апреле-мае), 20 млн манатов - на субсидирование выплат по процентам на банковские кредиты субъектов бизнеса (в апреле).
Немалая сумма выделяется и на прямые социальные выплаты и поддержку. Так, в течение апреля-мая намечается осуществить мероприятия по созданию 50 тыс. общественных рабочих мест, на что направлено 30 млн манатов. А 200 тыс. человек, состоящих на учете в качестве безработных, за эти же два месяца получат разовое финансовое пособие, равное прожиточному минимуму (190 манатов), на эти цели выделено 70 млн манатов. Еще 10 млн манатов из госбюджета выделено на предоставление населению льгот по коммунальным услугам (за электроэнергию), 40 млн манатов - на оплату за обучение социально уязвимых слоев населения.
На указанные меры из госбюджета будет выделено 1 млрд манатов или 588,2 млн долларов. Еще 70 млн манатов Фонд страхования безработицы до конца года направит на расширение программы самозанятости для охвата дополнительно 11 тыс. человек. А 20 млн манатов из этого же фонда будет выделено на расширение системы страхования безработицы с охватом 20 тыс. человек дополнительно. Таким образом, суммарно на финансирование мер, указанных в программе из госбюджета и др. источников будет выделено 1 млрд 90 млн манатов (641,2 млн долларов). И это уже трудно назвать попыткой залатать образовавшиеся социально-экономические дыры.
Правительственная программа предусматривает внедрить в постпандемический период новую модель экономического роста. Объявлены и основные приоритеты экономической политики государства. Это - строительство, горнодобывающая промышленность, нефтехимическая промышленность, цифровая экономика, транспорт, торговля, логистика, телекоммуникации, внутренний туризм, сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность. Создаются совершенно новые структуры - Государственный инвестиционный холдинг и Азербайджанская строительная корпорация. Госинвестхолдинг призван управлять компаниями в Едином центре, повысить прозрачность и экономическую эффективность их деятельности. В том числе инвестиционных программ и обеспечения конкурентоспособности. Это же новому госоргану предстоит разработать и новую программу приватизации. А Стройкорпорация должна создать новый механизм разработки и реализации стратегических проектов в строительном секторе, что ускорит развитие городов и регионов. Эта корпорация обеспечит долгосрочное управление портфелем стратегических проектов, разработку новых проектов, привлечение инвесторов и реализацию пилотного проекта.
Можно долго перечислять предпринимаемые правительством меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Их количество и объемы растут с каждым днем. Достаточно отметить усилия правительства по поддержке занятости и социального обеспечения с целью предотвращения неоправданных увольнений 1,574 млн работников в государственном и частном секторах, а также сохранение заработной платы работников в отпуске. И все эти прямые и косвенные расходы, которые взяло на себя правительство в рамках борьбы с коронавирусом, сегодня оцениваются в фантастические для Азербайджана 3 млрд манатов. И если ранее традиционные критики политики государства с пренебрежением говорили о «ничтожной помощи в 1 млрд манатов», то сегодня, когда доля господдержки составила 3,75% от ВВП страны, сомкнули уста и они. Да и что же им говорить, если делается гораздо больше того, чем кто-то мог ожидать.