Эльнур Мамедов, отдел экономики 14:06

Мир с тревогой ожидает конца пандемии коронавируса (COVID-19). На борьбу с болезнью направлены, можно сказать, все ресурсы, и она, безусловно, будет побеждена. Ничтожный вирус, каким бы он ни был коронованным, не может одолеть человечество, которому еще долго предстоит осуществлять свою созидательную деятельность. Вот по этой причине наиболее дальновидные правительства уже сегодня наряду с непосредственной борьбой с напастью все больше внимания уделяют и мерам, которые нужно предпринять для снижения негативного воздействия пандемии. И одним из первых в этом ряду стоит, по признанию многих экспертов, азербайджанское правительство.

Надо не только сохранить здоровье нации, но и обеспечить благополучное будущее страны. Этим лозунгом, выдвинутым президентом Ильхамом Алиевым, и руководствуется правительство страны в своей работе. С этой целью ведутся сложные расчеты, которые должны обеспечить выход из создавшейся ситуации с минимальными потерями, а также высокие темпы роста экономики после завершения пандемии. А по тому, как ежедневно публикуются по несколько судьбоносных документов, подписанных главой государства и премьер-министром, можно сделать однозначный вывод: власти не намерены плестись в хвосте событий, а стараются работать на опережение. Об этом свидетельствует и распоряжение президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта «О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской Республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства». Руководствуясь только одним пунктом 10.2 этого документа, премьер-министр Али Асадов своим распоряжением утвердил план мероприятий для оказания финансовой поддержки бизнесу и населению, пострадавшему от коронавируса. По сути, как отметил исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы, данный правительственный документ охватывает три направления - экономический рост и поддержку предпринимательства, поддержку занятости и социального благополучия, макроэкономическую и финансовую стабильность. Поддержка в трудную минуту, которую правительство оказывает сотням тысяч предпринимателей и работникам сфер экономики, пострадавшим от пандемии, а также объемы этой помощи, трудно переоценить. Сами подумайте, только на выплату части зарплаты 300 тыс. работников пострадавших от пандемии сфер выделено 215 млн манатов. Еще 300 тыс. индивидуальных (микро) предпринимателей, пострадавших от пандемии, также получат поддержку в размере 80 млн манатов. А общая сумма налоговых льгот для предпринимателей, пострадавших от пандемии, составляет 115 млн манатов. Сюда относятся предоставление освобождений от налога на имущество и землю, досрочное освобождение от НДС импорта некоторых видов продукции, необходимых для продовольственных и медицинских нужд населения и другие. То есть одно только направление экономического роста и поддержки предпринимательства охватывает более 600 тыс. человек, которым государство оказывает поддержку на сумму 410 млн манатов.