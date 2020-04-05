В Казахстане более 100 медработников заразились коронавирусом

Заражение коронавирусом в Казахстане зафиксировано более чем у 100 медработников, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Об этом пишет «Интерфакс-Казахстан» со ссылкой на главного санитарного врача республики Айжан Есмагамбетову.

«На сегодня зарегистрировано всего 120 случаев заболевания среди медицинских работников, из них 67 случаев — среди медработников, которые непосредственно оказывали медпомощь лицам с подозрением на коронавирус или уже заболевшим», — сказала Есмагамбетова.

Она уточнила, что один врач находится в тяжелом состоянии, девять медиков в состоянии средней тяжести, 57 человек переносят коронавирус в легкой форме или бессимптомно.

В Казахстане действует режим чрезвычайного положения. В Нур-Султане и Алма-Ате запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Полиция проводит рейды и выявляет нарушителей. Владельцы различных объектов, работающих вопреки запретам, получают арест или штрафы.

По последним данным, в Казахстане коронавирусом заразились 604 человека, у 16 из них состояние оценивается как тяжелое. Зарегистрировано шесть умерших. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 1,2 миллиона человек; 70 тысяч скончались, 265 тысяч излечились.