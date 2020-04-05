В Иране от коронавируса скончались почти 3800 человек

За последние 24 часа в Иране от коронавируса умерли 136 человек. Об этом сообщил представитель Министерства здравоохранения Ирана.

По его словам, число умерших от коронавируса в стране достигло 3739 человек.

За последние сутки выявлено 2274 новых факта заражения, в результате число зараженных коронавирусом в стране возросло до 60 500 человек.

Представитель Министерства отметил, что до сегодняшнего дня выздоровели 24 236 человек, состояние 4083 зараженных тяжелое и средней степени тяжести.