Российский врач о влиянии коронавируса на хронические заболевания

При заражении коронавирусом могут обостриться хронические заболевания. Влияние инфекции на организм человека РИА Новости раскрыл директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

По его словам, пожилые люди подвержены большому риску при заражении потому, что этот вирус, как и любая другая инфекция, становится триггером для ухудшения имеющихся соматических патологий.

«Когда появляется болезнь, то это все активизируется и вместе нарастает как снежный ком», — объяснил он.