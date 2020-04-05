Кадыров об избиении человека без маски: Мне лучше одного ударить, чем тысячи похоронить

Глава Чечни Рамзан Кадыров одобрил действия полицейского, избившего мужчину за нарушение режима изоляции.

Телеканал «Грозный» опубликовал в Instagram видеофрагмент с заседания под председательством Кадырова, где тот комментирует случай в Аргуне, где полицейские избили мужчину, вышедшего на улицу без маски. Накануне телеканал показал, как избитый мужчина, его брат и люди, снявшие видео, принесли публичные извинения.

Кадыров заявил, что сначала был недоволен инцидентом, но потом пользователи из Дагестана в комментариях стали критиковать действия полицейских, и глава ЧР изменил свое мнение. Он заявил, что «даже поощрит» правоохранителя, поскольку тот «ничего не нарушил».

«Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ», — приводит слова Кадырова «Кавказский узел».