Чрезвычайное положение в Японии может продлиться полгода

Япония решила ввести чрезвычайное положение в семи из 43 префектур страны. Мера направлена на сдерживание заболеваемости коронавирусом — в стране за сутки заражение обнаружилось у 300 жителей, причем около половины — в столице.

ЧП, по указу правительства во главе с Синдзо Абэ, продлится месяц и будет действовать в столичной префектуре Токио, а также в Канагаве, Тибе, Сайтаме (находятся рядом с Токио), Осаке, Фукуоке и Хего.

При этом телеканал TBS отмечает, что режим ЧП может быть снят и через полгода — если так решат губернаторы, у которых есть полномочия по поэтапному продлению карантина.