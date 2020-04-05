Азербайджанский спортсмен скончался от коронавируса

Проживавший во Франции азербайджанский спортсмен Зелимхан Ибрагимов скончался от коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Конгресса народов Кавказа в Украине Паша Мамедов.

По его словам, Зелимхан Ибрагимов заразился коронавирусом и скончался, оставаясь в коме.

«В парижском госпитале, попав в кому из-за коронавируса, скончался мой близкий друг Зелимхан. Не могу найти слов, чтобы описать все это, с такой утратой очень трудно смириться. Зелимхан был храбрым и отважным человеком, успешным спортсменом, но вирус отнял его у нас», — написал Паша Мамедов.