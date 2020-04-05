Эпидемия в Испании пошла на спад

Минздрав Испании зафиксировал в понедельник 637 смертей от коронавируса за сутки. Как передает ТАСС, в публикации министерства сообщается, что по меньшей мере 135 032 случаев заражения новым коронавирусом было зафиксировано в стране с начала распространения инфекции.

По данным министерства, 13 055 человек умерли, 40 437 пациентов выздоровели. В воскресенье днем ведомство информировало о 130 759 заболевших и 12 418 жертвах эпидемии. Таким образом, за сутки в Испании от коронавируса умерли 637 человек, что является самым низким показателем с 24 марта. Число выявленных за 24 часа случаев заболевания выросло на 4 273 - самая низкая цифра с 23 марта.

Королевство занимает второе место в мире после Италии по числу умерших от заболевания. В настоящий момент Испания вышла на вторую позицию после США по количеству инфицированных. Королевство также занимает второе место после Китая по числу вылечившихся.

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления вспышки в Италии. 14 марта Совет министров Испании одобрил введение в королевстве режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса. Эта мера позволила властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости.