В Азербайджане выявлено 57 новых случаев заболевания коронавирусом, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В тоже время 12 человек, инфицированных коронавирусной инфекцией, вылечились и выписаны.

До сегодняшнего дня в Азербайджане коронавирус выявлен у 641 человека. 44 человека выздоровели, 7 человек скончались. Лечение 590 человек продолжается в больницах особого режима.

Состояние 11 из них оценивается как тяжелое, состояние 17 – средней тяжести. Состояние здоровья остальных стабильное.

В Азербайджане проводятся соответствующие мероприятия в связи с обследованием 4369 человек, помещенных в различные карантинные зоны.

За прошедший период было проведено свыше 45 тысяч тестов в связи с выявлением новых случаев заражения.