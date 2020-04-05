«Для чего роскошные автомобили и виллы, если они не спасают от вируса?» нам пишет профессор Чингиз Ализаде
Мир постепенно замирает и склоняет голову перед самым примитивным существом в иерархии всех живых. Самое совершенное и последнее звено в цепочке живых существ на Земле склоняет голову перед самым первым и примитивным. Человек и Вирус!!! Их отношения сегодня заняли доминирующую позицию в глобальном масштабе.
Ни танки, ни авианосцы, ни ракеты с ним не справятся. Перед ним они - просто груда железа, сотворенная человеком. Затрачены миллиарды и триллионы долларов на средства уничтожения человека человеком. А здесь всего лишь один вирус, и все это железо оказывается совсем не нужным. Оно не может спасти человека от вируса.
Самое примитивное существо на Земле взяло на себя миссию уравнивания всех людей не зависимо от их материального состояния, места проживания и цвета кожи. Для выживания люди должны играть по правилам вируса! Должны изолироваться друг от друга и жить в четырех стенах своего жилища.
В одно мгновение произошла переоценка всех ценностей! Для чего роскошные автомобили, если они не спасают от вируса? Для чего самая модная и эксклюзивная одежда, если ты сидишь дома? Для чего роскошные дворцы и виллы, если их трудно дезинфицировать, и они за границей, которая закрыта? Для чего дорогие и модные рестораны, если в них нельзя ходить, они закрыты? Каждый из нас может продолжить этот список «Для чего» ..... И над этим стоит серьезно подумать.
Оказывается, для того, чтобы выжить, нужны очень простые вещи- здоровье и общение с близкими, простая еда, приготовленная дома, простая одежда. И совсем смешные и простые средства индивидуальной защиты от вируса. Но, и это, пожалуй, самое главное, у тебя появилось время для размышления. Спокойное время без суеты и торопливости, без начальственной дури и раболепия, для размышления человека о себе. Когда ты можешь, не торопясь оглядеться вокруг и почувствовать себя человеком разумным и независимым от окружающего мира. И эту возможность создал для тебя Вирус!
А быть может именно с этой целью Аллах послал нам это испытание? Может быть Он таким образом дал нам возможность очистить себя от всего ненужного, от всей шелухи, которой мы прикрываем свое истинное существо!?
Посмотрите, что происходит. Христианам, мусульманам, иудеям и представителям всех других религий предписано не собираться в храмах, мечетях, синагогах и т.д. для совершения молитв. Вопреки всем канонам, строго соблюдаемым Человеком веками. Все религиозные деятели советуют своим верующим творить молитву дома. Это вирус диктует свои правила! А может быть не он?
А может он нас проверяет? Молимся ли мы ему без свидетелей, искренно или мы делали это только для того, чтобы это видели другие? Всех нас этот маленький вирус проверяет на наше отношение к Аллаху!!! Причем всех одинаково! Не зависимо от вероисповедания! Вот что сотворило это самое примитивное из всех живых существ на Земле! Практически оно стерло все различия между духовностью людей! Между религиями! Или человек молится ему, или нет! Третьего не дано.
Давайте задумаемся, а вирус ли это задумал и сделал? Скажем, родится ли картина, если мы соберем вместе краски, кисть и полотно? Конечно, нет. Ведь только великий художник может создать шедевр!
Говорят, пути Господни неисповедимы! Но он дал человеку разум. Так давайте задумаемся над тем, как мы жили? Что происходит? И, самое главное, как мы будем жить после!!!
P.S. Не могу умолчать об отношении общества к врачам. Мне очень понравилось выражение испанского биолога: «вы даете футболисту миллион евро в месяц, а ученому-биологу 1800 евро. Теперь вы ищите лечение. Идите к Рональдо и Месси- они дадут вам лекарство!»
Общество начинает ценить тех, кто защищает его от смертельной опасности только в момент опасности! Это нонсенс. Это тоже самое, если во время пожара вы бы занялись не тушением его, а организацией доставки для пожарных касок, спецодежды, машин и т.д. И это в то время, когда границы закрыты, а у вас практически ничего нет! Иначе говоря, общество, не соизволившее думать о своем здоровье заранее, рискует потерять очень многих людей, составляющих это самое общество. Задумайтесь над этим люди. Этому тоже нас учит вирус! А может не он? И берегите себя и своих близких!