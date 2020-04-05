Профессор Чингиз Ализаде, специально для haqqin.az 15:27

Мир постепенно замирает и склоняет голову перед самым примитивным существом в иерархии всех живых. Самое совершенное и последнее звено в цепочке живых существ на Земле склоняет голову перед самым первым и примитивным. Человек и Вирус!!! Их отношения сегодня заняли доминирующую позицию в глобальном масштабе. Ни танки, ни авианосцы, ни ракеты с ним не справятся. Перед ним они - просто груда железа, сотворенная человеком. Затрачены миллиарды и триллионы долларов на средства уничтожения человека человеком. А здесь всего лишь один вирус, и все это железо оказывается совсем не нужным. Оно не может спасти человека от вируса.

Самое примитивное существо на Земле взяло на себя миссию уравнивания всех людей не зависимо от их материального состояния, места проживания и цвета кожи. Для выживания люди должны играть по правилам вируса! Должны изолироваться друг от друга и жить в четырех стенах своего жилища. В одно мгновение произошла переоценка всех ценностей! Для чего роскошные автомобили, если они не спасают от вируса? Для чего самая модная и эксклюзивная одежда, если ты сидишь дома? Для чего роскошные дворцы и виллы, если их трудно дезинфицировать, и они за границей, которая закрыта? Для чего дорогие и модные рестораны, если в них нельзя ходить, они закрыты? Каждый из нас может продолжить этот список «Для чего» ..... И над этим стоит серьезно подумать. Оказывается, для того, чтобы выжить, нужны очень простые вещи- здоровье и общение с близкими, простая еда, приготовленная дома, простая одежда. И совсем смешные и простые средства индивидуальной защиты от вируса. Но, и это, пожалуй, самое главное, у тебя появилось время для размышления. Спокойное время без суеты и торопливости, без начальственной дури и раболепия, для размышления человека о себе. Когда ты можешь, не торопясь оглядеться вокруг и почувствовать себя человеком разумным и независимым от окружающего мира. И эту возможность создал для тебя Вирус! А быть может именно с этой целью Аллах послал нам это испытание? Может быть Он таким образом дал нам возможность очистить себя от всего ненужного, от всей шелухи, которой мы прикрываем свое истинное существо!?