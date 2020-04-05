Согласно информации, в результате очередного мероприятия, проведенного сотрудниками полиции, были задержаны лица, которые подделали и продали за деньги документ, который разрешает покинуть место жительства, и тем самым грубо нарушили правила карантина. В ходе расследования было установлено, что владелец ООО Meqata житель Имишлинского района Мехман Иманов в своем офисе в Низаминском районе столицы распечатал такие документы для свободного передвижения на территории города Баку.

Он продал их своим знакомым - жителю столицы Рахибу Гурбанову и жителю Гедабейского района Арзуману Абдуллаеву за 20 манатов. Все трое были задержаны сотрудниками полиции и признались в незаконном действии. В настоящее время продолжается работа по привлечению их к административной ответственности по статье 211 Кодекса об административных проступках (Нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов). Министерство внутренних дел еще раз призывает граждан следовать правилам карантинного режима в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в целях защиты здоровья населения.