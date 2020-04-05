Глава мусульманской общины Испании умер от коронавируса

Риай Татари Бакри был имамом мечети в мадридском районе Тетуан. Несколько дней назад он был госпитализирован в одну из столичных больниц. Его жена также находится в тяжелом состоянии. Бакри было 72 года, у него пять детей.

Бакри, который был доктором медицинских наук, также возглавлял Союз Исламских общин Испании. Он родился в Дамаске, жил в Испании с начала 1970х. В 1971 году создал Мусульманскую ассоциацию Испании.

"Правительство глубоко сожалеет о кончине председателя Исламской комиссии Испании Риайя Татари Бакри и выражает соболезнования мусульманскому сообществу в нашей стране. Мы глубоко уважаем и чтим его личность и его борьбу за сосуществование в Испании", - говорится в сообщении администрации вице-председателей правительства, министерства по делам председателя правительств, связей с парламентом и демократической памятью в Twitter.