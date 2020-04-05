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Думаем, вряд ли кто-то откажется от просмотра сериала или кино с разрешением 4К. В эти дни мы большую часть дня проводим с телевизором. Особенно, когда сидим дома, качество изображения является важным критерием. Эта статья для тех, у кого все еще нет SmartTV с поддержкой 4К. Не стоит смотреть на других, лучше просмотрите наш специальный список, которые мы приготовили для вас. Садитесь поближе к экранам! У нас есть для вас уникальные, 4Качественные смарт-советы. Xiaomi Mi LED

Не потеряйте бдительность! Вполне вероятно засмотреться на дизайн этого телевизора, и забыть о том, что происходит на экране. Изящный металлический корпус создан удивлять. Встроенная система Android TV отвечает всем вашим требованиям для просмотра фильмов и сериалов. А звуковая система Dolby + DTS оживит ваши чувства в 4Кратном размере. Единство качества и цены в этом телевизоре в полной гармонии. Хотя цена телевизора 899.99 манат, он может стать вашим при оплате наличными всего за 699.99 манат. Также можете поделить платежи на месяцы. Для более подробной информации вы можете перейти по этой ссылке. Hoffman LED 50

«Чтоб дома 4К телевизор стоял, и чтоб не дорого стоил» –говорите вы.Телевизор Hoffman LED – это именно то, что вы ищете.4Ктелевизор с системой Android TV станет отличным решением для вашего дома. Он сделан так, словно при создании услышали ваш внутренний голос. Но если быть не голословными, этот телевизор слышат не только внутренний голос, но и обладает системой распознавания и управления голосом. Переключите ваши желания с «off» на «on» – для 4К телевизоров Hoffman. При действующей цене 1099 манат, вы можете приобрести его по скидке за 859.99 манат. Пожалуй, лучшая цена для 4К телевизоров с диагональю 50” (127 см). Чтобы он стал вашим, достаточно перейти по этой ссылке. Если этот экран для вас недостаточен, есть версия с экраном 65” (165 см), да еще со скидкой в размере 180 манат при наличной покупке. Спешите заказать по ссылке. LG LED TV

Это не просто FULL HD телевизор, это Full HD помноженный на 4: качество изображения в разрешении 4К. Вообразите специальный IPS экран с 4-кратным, более детальным изображением, который передает живые цвета. Также представьте себе, что с технологией 4K Active HDR вы можете видеть цвета как можно естественнее и глубже. А с системой DTS Virtual:X звук будет распределяться равномерно и четко со всех сторон! А что по цене? Хотим вас обрадовать, при покупке наличным платежом вы можете сэкономить 150 манат, и приобрести LG LED TV с диагональю 43” (109 см) всего за 949.99 манат. По вопросам заказа и платежей в рассрочку кликните сюда. Samsung LED

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