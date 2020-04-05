Границы закрылись: приехавшая за невестой турецкая семья застряла в Газахе

Согласно информации, граждане Турции Туркай Туркоз, его родственник Мурат Туркоз и его супруга Айбениз Туркоз 11 марта прибыли в село Ишиглы Газахского района. Семья Туркоз справила там свадьбу, Туркай женился на девушке по имени Шахнисе.

Семья из турецкой провинции Эрдахан, приехавшая для справления свадьбы в Газахский район, не может вернуться на родину из-за карантинного режима, пишет турецкое издание miliyyet.com.

13 марта семья должна была вернуться в Турцию, но не смогла из-за закрытия границ. Сначала молодожёны вместе с родственниками были вынуждены оставаться на турецко-грузинской границе, а затем вернуться обратно в Газах.

Родители Туркая Туркоза обратились к властям Турции с просьбой помочь в возвращении их сына и невестки.

«Мой супруг плохо видит. Сын – наша единственная надежда. У нас простаивает хозяйство и некому его вести. Они должны были вернуться 13 марта, но не смогли из-за закрытия границ. Прошу у главы государства, помочь им», - сказала журналистам мать Туркая Садегюль Туркоз.