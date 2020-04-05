Турецкий ученый о пике пандемии коронавируса

"Как в Турции, так и в мировом масштабе, пандемия достигнет своего пика в начале мая, после чего кривая заболеваемости пойдет вниз. Начиная со второй половины мая часть ограничений может быть постепенно снята, но определенные ограничительные меры будут продолжать действовать в течение длительного времени", - сказал собеседник агентства.

По его словам, пандемия вызовет в мире экономический и социальный кризис, многие страны будут нуждаться в помощи МВФ и реализовывать антикризисные программы под его контролем.

"Мы имеем дело с серьезной эпидемией. Страны, которые изначально не воспринимали эту угрозу адекватно, такие как Италия и США, страдают больше. В Турции эпидемия началась позже, мы все еще находимся на стадии роста, у нас были своевременно приняты некоторые ограничительные меры, хотя и не все необходимые. Главными упущениями было то, что слишком поздно была закрыта иранская граница и отменены международные авиарейсы. Кроме того, на начальном этапе проводилось недостаточное количество тестов", - добавил Кылычаслан.