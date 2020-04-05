Ильхам Алиев: «Искусственное завышение цен на маски будет воспринято как предательство»

«Сегодня в нашей стране начинается производство медицинских масок. Это очень знаменательное событие, потому что сейчас во многих странах мира, включая Азербайджан, есть нехватка масок, и мы в этой сфере зависели от импорта. Однако, учитывая нынешние условия, всего за две недели было организовано местное производство». Как сообщает АзерТАдж, об этом после ознакомления с предприятием по производству медицинских масок заявил президент Ильхам Алиев .

По его словам, в открытии местного производства была большая роль предпринимателей и в то же время азербайджанское государство оказало свою финансовую поддержку.

«Как вы знаете, использование масок в борьбе с коронавирусом имеет особую важность. Как я отмечал ранее, сейчас во многих странах мира в этой сфере есть проблемы. И в Азербайджане образовалась нехватка масок, и в некоторых случаях в аптеках нет масок. Поэтому это производство даст нам возможность обеспечить себя, и после завершения борьбы с коронавирусом Азербайджан уже не будет завесить от импорта», - сказал он.

Глава государства отметил, что одним из самых важных вопросов сейчас является то, чтобы в аптеках не было искусственного роста цен.

«Потому что нехватка масок привела к искусственному росту цен, и в некоторых случаях маски продавали из-под полы. Этого ни в коем случае нельзя допускать и соответствующие государственные органы должны применять очень строгий механизм контроля. И если будет искусственный рост цен, то те люди, кто будет в этом замешан, будут очень строго наказаны. Потому что в условиях нынешней пандемии такие шаги будут расценены как предательство», - сказал Ильхам Алиев.