В Италии от коронавируса погибли больше 100 медработников

В Италии с начала эпидемии коронавируса погибло более 100 медработников. В числе погибших 80 врачей и 21 медсестра. Еще две медсестры покончили с собой после вспышки болезни, сообщает Daily Mail.

В Ломбардии — районе, где зафиксировано наибольшее число случаев заражения — вирус обнаружили у 300 медиков, в целом по стране насчитывается около 12 тысяч случаев заболевания среди врачей.

Высокий уровень инфицирования среди медицинских работников объясняется отсутствием средств защиты. По словам врачей, из-за этого многие медики неделями не навещали своих пациентов. «И я не могу их винить, потому что так они спасали себя», — объяснил один из собеседников издания Риккардо Мунда. Он считает, что многих смертей в стране можно было бы избежать, если бы люди получали оперативную медицинскую помощь.

Сейчас власти Италии работают над выполнением рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в которых говорится, что одним из приоритетов правительства должно быть обеспечение безопасности медиков.

Италия — одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран. Там выявлено более 129,6 тысяч случаев заражений. 15,9 тысячи человек погибли, а 21,8 тысячи — вылечились. Ранее, 5 апреля, руководитель службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли сообщил, что рост числа умерших в Италии замедлился.