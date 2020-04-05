Коронавирус вернулся в Китай из России

Коронавирус подтвердили у 20 граждан Китая, которые вернулись на родину из России: они летели из Москвы с пересадкой во Владивостоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское генконсульство в Харбине.

Всего в провинции Хэйлунцзян, к которой относится Харбин, зафиксировано 60 инфицированных. У них болезнь протекает без симптомов, подчеркнули дипломаты.

О возвращении в страну коронавируса из-за границы также сообщает пресс-служба Национальной комиссии здравоохранения Китая. По последним данным, там обнаружили 78 новых бессимптомных случаев.