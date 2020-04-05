Мировые центробанки закупились тоннами золота

Всего в феврале регуляторы купили 36 тонн золота. Но рост закупок наблюдается только по сравнению с январем этого года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель, напротив, снизился на 52%, сообщает Интерфакс со ссылкой на WGC.

Всего с начала года мировые регуляторы закупили 64,5 тонны золота. Это на 44% меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Лидером по пополнению золотовалютных резервов драгоценным металлом стала Турция, купившая 24,8 тонны. Кроме того, в числе крупнейших покупателей — Россия, пополнившая запасы 10,9 тонны. Третьим стал Казахстан, купивший 1,8 тонны. За ним идет Катар (1,6 тонны).

Продал же больше всех Узбекистан: объем золота в его резервах сократился на 3,1 тонны.