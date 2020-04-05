Ильхам Алиев помиловал и генерала Субахира Гурбанова

Среди помилованных распоряжением президента Ильхама Алиева оказался и бывший начальник управления упраздненного Министерства национальной безопасности, генерал Субахир Гурбанов.

Напомним, что Субахир Гурбанов был арестован в 2015 году. Приговором Бакинского военного суда С.Гурбанов был осужден на 14 лет.

Отметим, что генералы Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов были помилованы в связи с их пожилым возрастом. Распоряжение президента о помиловании коснулось заключенных старше 65 лет в связи с угрозой распространения коронавируса.