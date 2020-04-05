Пособия и пенсии можно обналичивать без комиссии во всех банкоматах

Из-за введения в стране особого карантинного режима гражданам не рекомендуется находиться в местах массового скопления людей. По этой причине Kapital Bank предоставляет очередные привилегии для клиентов, получающих социальные пособия, пенсии и компенсационные выплаты.

Так, с 8 апреля 2020 года получатели пенсий, пособий, стипендий и адресной государственной социальной помощи на платежные карты Kapital Bank в течение двух месяцев смогут обналичивать свои средства без комиссии в близлежащих банкоматах любого банка или «Азерпочт».

Это решение способствует сокращению очередей перед банкоматами и филиалами банка, а также поможет людям соблюдать требования карантинного режима.

Отметим, что дезинфекция всех банкоматов Kapital Bank проводится ежедневно.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 101 филиале и 14 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.