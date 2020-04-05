Гигантская озоновая дыра появилась над Арктикой

Появление над Арктикой гигантской озоновой дыры (ее площадь составляет около 1 млн кв.км) связано с необычными атмосферными условиями, об этом пишет Европейское космическое агентство.

В частности, к ее образованию привели низкие температуры в стратосфере, спровоцировавшие резкое падение уровня озона.

Эксперты отмечают, что озоновая дыра над Антарктидой формируется каждую осень и держится 3-4 месяца. Однако сейчас это явление гораздо масштабнее наблюдавшихся ранее, передает Газета.ru.

Европейское космическое агентство отмечает, что озоновая дыра, образовавшаяся над Арктикой, затянется к середине апреля.