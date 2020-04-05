Мать Хосепа Гвардиолы умерла от коронавируса

«Семья «Манчестер Сити» опустошена новостью о смерти матери Пепа Долорс Салы Каррио в Барселоне, которая была заражена коронавирусом. Ей было 82 года. Каждый, кто связан с нашим клубом, выражает самые искренние соболезнования в это крайне печальное время Пепу, его семье и близким», — говорится в сообщении.

Испания — одна из наиболее пострадавших стран от коронавируса в мире. По последним данным Университета Джона Хопкинса, Испания является второй страной в мире (после США) по количеству зараженных — более 135 тысяч случаев. По показателю смертности Испания также находится на втором месте, уступая только Италии. Всего среди испанских граждан жертвами COVID-19 стали 13 055 человек.