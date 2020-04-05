Межбанк позаботился о своих пожилых клиентах

С целью заботы о здоровье пенсионеров в Азербайджане пожилым людям предоставлена очередная возможность на период карантина, объявленного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

Так, с 8 апреля клиенты Международного банка Азербайджана смогут обналичивать свои пенсии без каких-либо комиссий в банкоматах любого банка страны и «Азерпочт» в течение двух месяцев.

Возможность обналичивать пенсии в ближайшем к месту проживания банкомате предотвратит очереди перед ними, особенно в дни, когда начисляются пенсии, и поможет пожилым людям соблюдать требования режима карантина. МБА также обеспечивает ежедневную дезинфекцию рабочей поверхности своих банкоматов.

МБА рекомендует держателям пенсионных карт осуществлять как можно больше платежей в безналичной форме. Если необходимость в наличных деньгах все же возникнет, банк рекомендует всем клиентам держать дистанцию в очередях перед банкоматами как минимум два метра, в соответствии с требованиями карантинного режима.

Информацию о продуктах и услугах МБА, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az, во всех 37 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информцентр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в Facebook.