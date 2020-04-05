Американские биологи записали «мелодию» коронавируса

Как пояснили эксперты, исследователи записали звучание шиповидного белка SARS-CoV-2, преобразовав естественные вибрации, создаваемые аминокислотами в зависимости от их размера, массы, энергии и состояния связи.

«То, что вы слышите, – это многослойная алгоритмическая композиция, которая отражает как спектр вибраций всего белка в звуке, так и ритмические элементы, а также последовательность и складывание аминокислот в виде переплетенных мелодий», – отмечает глава исследовательской группы Маркус Бюлер, передает РИА Новости.

Большинство ученых, изучающих природу нового типа коронавируса, считают, что он имеет естественное происхождение, а симптомы заболевания могут не проявляться примерно у половины зараженных.